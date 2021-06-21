Президент Ла Лиги высказался о финансах "Барселоны" и контракте Месси

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о финансовых проблемах "Барселоны" и контракте Лионеля Месси.

"Барселона" уже превысила свой потолок зарплат. Мне бы хотелось, чтобы Месси остался, но для этого им придется серьезно сократить свои расходы.

Мы не станем менять правила. Мы не можем ввести правила непосредственно для "Барселоны" и Месси.

Клуб пытается сократить зарплатную ведомость. "Реал" сделал большой шаг в этом направлении, их расходы намного меньше.

Для того, чтобы Месси остался, "Барселоне" нужно сократить зарплаты другим игрокам или попробовать продать кого-то из них", – заявил Тебас.

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