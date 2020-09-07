Президент Ла Лиги высказался о ситуации с Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что думает о ситуации с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси.

Напомним, аргентинец хотел покинуть каталонский клуб этим летом, однако руководство команды не отпустило футболиста в другой клуб.

"Я не вел войны с Месси. Я бы также поступил в отношении любого футболиста нашего чемпионата. Наш долг как лиги - защищать законность и справедливость. Нужно уважать контракты, не важно зовут тебя Месси или Пепито Перес", - цитирует Тебаса Mundo Deportivo.

Сегодня, сентября, Месси проведёт первую тренировку под руководством нового тренера "Барсы" Рональда Кумана.

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