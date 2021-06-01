Президент Ла Лиги высказался о Суперлиге

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас критически высказался о проекте европейской Суперлиги.

"Реал" и "Барселона" действуют на нервы европейскому футболу. Теперь упоминают о спасении футбола. Суперлига – давняя мечта Переса, это не связано с коронавирусом, как нас пытаются убедить.

Концепция не умерла. Перес хочет, чтобы все вращалось вокруг больших клубов, а остальные были для массовки, стояли на коленях", – заявил Тебас.

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