Президент Ла Лиги высказался о трансферах Мбаппе и Холанда в "Реал" и "Барселону"

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Президент Ла Лиги высказался о трансферах Мбаппе и Холанда в "Реал" и "Барселону"Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о возможных трансферах Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в испанские клубы.

"Всё указывает на то, что Мбаппе, в конце концов, будет играть за "Реал". Я также надеюсь, что Холанд будет играть за испанский клуб. "Мадрид" может подписать его, а также Мбаппе, если захочет. 

"Барса"? Сейчас у нее очень мало шансов в вопросе Холанда, очень многое должно измениться, чтобы они имели возможность для этого. Соглашение с CVC - одна из этих вещей", - сказал Тебас.

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