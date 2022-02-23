Президент Ла Лиги высказался об идее проведения ЧМ каждые два года
Фото: инстаграм Тебаса\Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением об идее ФИФА проводить ЧМ каждые два года.
"Не будет чемпионата мира каждые два года. Что может произойти, так это то, что Инфантино войдет в историю как президент, расколовший футбол на две конфедерации. Он проводит работу по отделению УЕФА и КОНМЕБОЛ от остального мира.
Спортивная индустрия в Европе и Южной Америке развивалась таким образом и темпами, что ее нельзя ломать проведением чемпионата мира раз в два года только потому, что этого хочет президент ФИФА.
Он собирается добиться повышения дохода, чтобы иметь возможность выделять средства некоторым федерациям, которые стоило бы наказать за коррупцию, хоть этого и не происходит
И, кроме того, он хочет проводить чемпионат мира каждые два года, но игрокам платят клубы и лиги. Они участвуют в чемпионатах мира каждую неделю, а не каждые два года", – сказал Тебас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14