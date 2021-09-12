Президент Ла Лиги высказался об уходе Месси и "Барселоны"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас в интервью каталонской газете Sport поделился мнением о причинах ухода аргентинского форвард Лионеля Месси из "Барселоны".
"Я точно знаю, что его уход был не по финансовым причинам. Его уход можно было предотвратить. Возможно, уход Месси был самым болезненным, потому что лично я считаю его лучшим в истории. "Барсы", а не лиги", - отмечает Тебас.
Напомним, что Месси подписал контракт с ПСЖ по формуле 2+1.
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