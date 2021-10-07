Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года

Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года.

– Инфантино требовалось 2,4 миллиарда евро на проведение чемпионата мира среди клубов. На рынке найти столько не удалось – лишь 700 миллионов. Вот почему он хочет проводить ЧМ каждые два года – чтобы профинансировать этот проект. Клубный ЧМ он тоже хочет проводить раз в два года в январе – и продавать это все пакетом на 25 лет.

– Как вы собираетесь этому противодействовать?

– Игрокам платят клубы, лиги, в лигах существуют коллективные соглашения с профсоюзами футболистов. ФИФА может хотеть проводить ЧМ хоть каждую неделю, но национальные лиги этого не допустят.

– Если ФИФА добьется своего на голосовании, что вы будете делать?

– Мы проигнорируем это решение. Потому что оно может уничтожить экономическую систему европейского футбола. Это не прихоть. Инфантино надо хорошо все обдумать. УЕФА, КОНМЕБОЛ и лиги выступают против этого. Готовить проект, вызывающий подобные разногласия, – большая ошибка, – сказал Тебас.

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