Президент Ла Лиги ярко отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года
Фото: инстаграм Тебаса/Автор неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на предложение ФИФА проводить ЧМ каждые два года.
– Инфантино требовалось 2,4 миллиарда евро на проведение чемпионата мира среди клубов. На рынке найти столько не удалось – лишь 700 миллионов. Вот почему он хочет проводить ЧМ каждые два года – чтобы профинансировать этот проект. Клубный ЧМ он тоже хочет проводить раз в два года в январе – и продавать это все пакетом на 25 лет.
– Как вы собираетесь этому противодействовать?
– Игрокам платят клубы, лиги, в лигах существуют коллективные соглашения с профсоюзами футболистов. ФИФА может хотеть проводить ЧМ хоть каждую неделю, но национальные лиги этого не допустят.
– Если ФИФА добьется своего на голосовании, что вы будете делать?
– Мы проигнорируем это решение. Потому что оно может уничтожить экономическую систему европейского футбола. Это не прихоть. Инфантино надо хорошо все обдумать. УЕФА, КОНМЕБОЛ и лиги выступают против этого. Готовить проект, вызывающий подобные разногласия, – большая ошибка, – сказал Тебас.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14