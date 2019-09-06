Президент Ла Лиги заявил, что хотел бы вернуть Роналду и Моуринью в чемпионат Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сказал, что хотел бы снова видеть в чемпионате Испании португальцев Жозе Моуринью и Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.

"Я бы хотел, чтобы в Испанию вернулись Роналду и Моуринью. Жозе - невероятный тренер, он мог бы продвигать нашу лигу.

В АПЛ на протяжении долгого времени нет обладателя "Золотого мяча", однако она остается лучшей лигой в мире.

Напомним, Моуринью работал в мадридском "Реале" с 2010 по 2013 год. Роналду выступал в "королевском клубе" с 2009 по 2018 год.

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