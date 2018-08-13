Президент "Лацио" готов продать Милинковича-Савича "Милану" за 120 миллионов евро

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Президент "Лацио" готов продать Милинковича-Савича "Милану" за 120 миллионов евроПрезидент римского "Лацио" Кладуио Лотито готов продать полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича в "Милан".

Как информирует Tuttosport, во время недавней встречи клубного босса "орлов" с представителями "россонери" первым было сказано, что он отпустит серба на "Сан-Сиро" в обмен на 120 миллионов евро. При этом Лотито готов пойти на уступки - сначала отдать серба в годичную аренду за 40 миллионов евро, а потом продать его за 80 миллионов евро.

Напомним, "Милан" готов заплатить за Милинковича-Савича 110 миллионов евро. | soccernews.ru

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