Президент "Лацио" готов провести решающий матч с "Ювентусом" за скудетто

Президент "Лацио" Клаудио Лотито сказал, что клуб готов сыграть один матч с "Ювентусом", чтобы разыграть чемпионство.

Отметим, что у туринцев 63 балла и 1 строчка в турнирной таблице, у "Лацио" на 1 очко меньше.

"Мы на одно очко отстаем от "Ювентуса". Но в первом матче чемпионата мы победили 3:1 и с таким же счетом выиграли встречу за Суперкубок. У нас впереди должен быть еще один матч", - цитирует Лотито La Repubblica.

С 4 мая ряд итальянских клубов возобновляет индивидуальные тренировки на стадионе.

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