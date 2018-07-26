Президент "Лацио": "Готовы рассматривать только невероятные предложения по Милинковичу-Савичу"

Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал позицию клуба по будущему полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича.

" Милинковича-Савича никто на трансфер не выставлял. Только если мы получим невероятное предложение по нему, мы, может быть, подумаем ", - приводит слова клубного босса "орлов" сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, "Челси" готов побороться за Милинковича-Савича. | soccernews.ru