Президент "Лацио": "Готовы рассматривать только невероятные предложения по Милинковичу-Савичу"

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Президент "Лацио": "Готовы рассматривать только невероятные предложения по Милинковичу-Савичу"Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал позицию клуба по будущему полузащитника своей команды Сергея Милинковича-Савича.

"Милинковича-Савича никто на трансфер не выставлял. Только если мы получим невероятное предложение по нему, мы, может быть, подумаем", - приводит слова клубного босса "орлов" сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, "Челси" готов побороться за Милинковича-Савича. | soccernews.ru

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