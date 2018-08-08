Президент "Лацио": "Милинкович-Савич - лучший молодой игрок мира"

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Президент "Лацио": "Милинкович-Савич - лучший молодой игрок мира"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито высоко отозвался о полузащитнике своей команды Сергее Милинковиче-Савиче.

"Он - лучший молодой игрок мира на данный момент. Я не получал предложений по его трансферу от других клубов и, разумеется, не спешу его продавать. Если вы спросите, сколько он стоит, я скажу вам, что 29 августа прошлого года отказался отпускать его за 110 миллионов евро. За Погба заплатили 105 миллионов, а Сергей стоит дороже, потому что он намного сильнее" - цитирует Лотито Goal.com.

23-летний Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2015 года, сыграл 119 матчей, забил 22 гола и сделал 19 ассистов.

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