Президент "Лацио" может возглавить Федерацию футбола Италии

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Президент "Лацио" может возглавить Федерацию футбола Италии

Президент "Лацио" Клаудио Лотито может возглавить Федерацию футбола Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 11 клубов Серии А выдвигают босса "орлов" на пост президента организации.

Напомним, что на эту должность также претендуют Дамиано Томмази и Габриэле Гравина. Федерация футбола Италии осталась без главы после отставки Карло Тавеккио.

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