Президент "Лацио": "Мы продлили контракт с Индзаги"

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Президент "Лацио": "Мы продлили контракт с Индзаги"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито в эфире Radio Ra заявил о том, что клуб продлил контракт с нынешним главным тренером команды Симоне Индзаги. Лотито сообщил об этом в эфире Radio Rai.

"Мы продлили контракт с Индзаги. Это произошло несмотря на все слухи в СМИ. Другого решения и быть не могло", - сказал Лотито.

Ранее сообщалось, что Индзаги возглавит "Ювентус", а на его место придет Гаттузо.

Сезон-2018/19 "Лацио" завершил нынешний сезон на 8 месте в Серии А и благодаря победе в Кубки Италии прошел в Лигу Европы.

Не пропустите: "Лацио" ведет переговоры с Гаттузо | http://soccernews.ru
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