Президент "Лацио" назвал условие для трансфера Милинковича-Савича

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Президент "Лацио" назвал условие для трансфера Милинковича-Савича
Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что он не исключает ухода из команды полузащитника Сергея Милинковича-Савича, но намерен хорошо заработать на него.

"Никто не хочет уходит из "Лацио". Милинкович-Савич не продается. Но если нам предложат невероятную сумму, то мы можем рассмотреть предложение", - приводит слова Лотито Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Лацио" оценивает 23-летнего Милинковича-Савича в 150 миллионов евро. Интерес к игроку проявляют "Реал" и "Ювентус".

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