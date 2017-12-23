Президент "Лацио" прокомментировал будущее де Врея

Президент "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал будущее голландского защитника Стефана де Врея, контракт которого с клубом истекает летом 2018 года.

"Мы вели себя должным образом и уважительно относились к нему. Мы ждём решения игрока, всё зависит от него. Посмотрим, как всё сложится" - приводит слова функционера Football Italia.

Напомним, что де Вреем интересуются "Барселона", "Интер" и "Эвертон".

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