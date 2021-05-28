Президент "Лацио" прокомментировал уход Симоне Индзаги из клуба

Фото: инстаграм Лотито

Президент "Лацио" Клаудио Лотито высказался об уходе Симоне Индзаги с поста тренера команды.

"Я был разочарован. Он передумал за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ. Однако он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил решение.

Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Однако на следующее утро он позвонил, мы встретились. Он сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой.

Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Конечно, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью", - приводит слова Лотито Calciomercato.

Симоне Индзаги возглавлял "Лацио" с 2016 года. Под его руководством клуб один раз становился обладателем Кубка Италии и дважды Суперкубка.

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