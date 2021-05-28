Президент "Лацио" прокомментировал уход Симоне Индзаги из клуба
Фото: инстаграм Лотито
Президент "Лацио" Клаудио Лотито высказался об уходе Симоне Индзаги с поста тренера команды.
"Я был разочарован. Он передумал за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ. Однако он решил этого не делать. Он сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил решение.
Мы провели вместе семь часов, мы договорились, мы пожали руки. Однако на следующее утро он позвонил, мы встретились. Он сказал, что у него больше нет стимулов, он больше не сможет должным образом управлять командой.
Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с этим человеком? Конечно, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью", - приводит слова Лотито Calciomercato.
Симоне Индзаги возглавлял "Лацио" с 2016 года. Под его руководством клуб один раз становился обладателем Кубка Италии и дважды Суперкубка.
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|Наполи
|26
|39
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|Милан
|27
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
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|12
|Сассуоло
|26
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|Фиорентина
|27
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
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|16
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|26
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|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
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|17