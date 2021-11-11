Президент "Лацио" раскритиковал современную футбольную систему

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

Президент "Лацио" Клаудио Лотито поделился мнением о переменах, в которых нуждается европейский футбол.

"Суперлига? Нам нужно переосмыслить систему. Я говорю только о том, что нам нужно переосмыслить футбольную систему, опираясь на новые медийные, коммерческие и физические требования. Ритм полностью изменился, спортсмены проводят много времени в условиях физического и ментального стресса.

Это проблемы, которые мы будем решать в соответствующих инстанциях. Я всегда готов найти решения, которые помогут клубам увеличить доходы и получить большую известность, а также будут учитывать потребности спортсменов", – сказал Лотито для Reppublica.it.

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