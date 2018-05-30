Президент "Лацио": "Сто миллионов евро за Милинковича-Савича будет недостаточно"

Президент "Лацио" Клаудио Лотито высказался о трансферной стоимости полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

"Меня раздражает, когда люди называют "Лацио" супермаркетом. Я никогда никого не выставлял на продажу. Раньше клубы даже не стучались в дверь, они просто приходили и забирали игроков. Теперь им нужно спрашивать разрешения. Прошлым летом я отверг предложение по Милинковичу-Савичу в размере 110 миллионов евро, так что я не знаю, сколько он стоит сейчас. Могу точно сказать, что 100 миллионов будет недостаточно" - приводит слова Лотито Football Italia.

Напомним, что самый активный интерес к 23-летнему сербу проявляет "Манчестер Юнайтед", однако сам футболист предпочитает продолжить карьеру в мадридском "Реале".

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