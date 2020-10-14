Президент "Лацио" встретился с Аллегри для обсуждения возможного сотрудничества

Президент "Лацио" Клаудио Лотито хочет, чтобы экс-тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри возглавил клуб. Об этом сообщает Il Messaggero.

Функционер хочет договориться о продлении контракта с нынешним тренером Симоне Индзаги, который вывел команду в Лигу чемпионов, однако соглашение пока не достигнуто.

По данным источника, президент уже встретился с Аллегри, чтобы обсудить возможное сотрудничество.

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