Президент Либерии и экс-футболист Веа выпустил песню о коронавирусе

Бывший футболист, а ныне президент Либерии Джордж Веа записал песню о том, как бороться с пандемией коронавируса. Песня должна помочь людям защититься от инфекции. Об этом сообщает L’Équipe.

Песня называется "Давайте вместе встанем на борьбу с этим грязным вирусом". Она будет транслироваться на радиостанциях страны.

По последним данным, в Либерии зарегистрировано 3 случая коронавируса.

Напомним, Веа получил "Золотой мяч" в 1995 году. За всю карьеру он выступал в таких клубах как ПСЖ, "Челси" и "Милан".

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