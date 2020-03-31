Президент Либерии и экс-футболист Веа выпустил песню о коронавирусе
Бывший футболист, а ныне президент Либерии Джордж Веа записал песню о том, как бороться с пандемией коронавируса. Песня должна помочь людям защититься от инфекции. Об этом сообщает L’Équipe.
Песня называется "Давайте вместе встанем на борьбу с этим грязным вирусом". Она будет транслироваться на радиостанциях страны.
По последним данным, в Либерии зарегистрировано 3 случая коронавируса.
Напомним, Веа получил "Золотой мяч" в 1995 году. За всю карьеру он выступал в таких клубах как ПСЖ, "Челси" и "Милан".
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