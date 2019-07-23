Президент "Лилля" анонсировал уход Пепе
Президент "Лилля" Жерар Лопес объявил о скором уходе из клуба вингера Николя Пепе.
"Дело сделано. Мы свою работу завершили. Переход практически оформлен. Если игрок уходит, мы получим то, что нам надо. Это правда, что за Пепе выстроились большие клубы. Он мог покинуть команду ещё прошлым летом", - приводит слова Лопеса Squawka.
При этом функционер не назвал следующий клуб 24-летнего ивуарийца. В последнее время борьбу за него вели "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Наполи" и ПСЖ.
В прошлом сезоне Пепе сыграл за "Лилль" 41 матч, забил 23 гола и сделал 12 ассистов. Его рыночная цена - 65 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27