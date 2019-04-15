Президент "Лилля": "Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста"

Теги лилльниколя пепепсжтрансферыбавария мюнхен

Президент "Лилля": "Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста"

Президент "Лилля" Жерар Лопес рассказал о том, кого команда хочет приобрести в летнее трансферное окно. Об этом информирует Telefoot.

"Летом, скорее всего, команду покинут 4-5 футболиста. Трансфер Николя Пепе - уже решенный вопрос. При такой цене мы не можем удержать его. Выбор останется за ним", - сказал Лопес.

Напомним, Пепе посте матча с ПСЖ стал первым футболистом чемпионата Франции, кому удалось добраться до двузначных чисел в голах и голевых передачах.

Ранее сообщалось, что в игроке заинтересованы "Барселона" и "Бавария".

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 32 матчах, отметившись 19 голами и 14 ассистами.

А еще: "Лилль" отгрузил пять голов ПСЖ| http://soccernews.ru

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