Президент "Лилля" не исключил возвращение Азара

Фото твиттер Эдена Азара

Вингер мадридского "Реала" Эден Азар может вернуться в "Лилль", в котором он начинал взрослую карьеру.

"Не сказал бы, что возвращение Азара невозможно. Если будет нужно, то я поеду в Испанию для переговоров. Эден - невероятный футболист высокого качества, но сейчас он играет за "Реал", - приводит слова президента "догов" Оливье Летанга Goal.com.

30-летний бельгиец выступал за "Лилль" с 2005 по 2012 год, после чего ушёл в "Челси".

Контракт Азара с "Реалом" рассчитан до 2024 года. В этом сезоне он сделал 1 ассист в 12 матчах.

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