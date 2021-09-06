Президент "Лилля" озвучил сумму, за которую "Наполи" купил Осимхена

Фото: инстаграм Осимхена/Автор неизвестен

Президент "Лилля" Оливье Летанг рассказал, сколько на самом деле клуб получил денег от продажи нигерийского форварда Виктора Осимхена в "Наполи".

Ранее владелец клуба Жерар Лопес говорил, что за этот переход "доги" получили 71+10 миллионов евро.

"С самого начала все думают, что сумма за продажу Осимхена составляет 81 миллион евро. Настоящая стоимость продажи Осимхена по трансферному соглашению составляет 68 миллионов евро. Четыре игрока прибыли из Неаполя. Их суммарная стоимость составляет максимум 500 000 евро. Эти четыре игрока были куплены за двадцать миллионов евро", – сказал Летанг.

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