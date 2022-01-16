Президент "Лилля" высказался о переговорах с ЦСКА по Языджи
Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен
Президент "Лилля" Оливье Летанг поделился информацией о вероятном переходе турецкого хавбека команды Юсуфа Языджи в московский ЦСКА.
"Переговоры с ЦСКА идут, но по состоянию на данный момент соглашение не достигнуто. И мы действительно решили найти замену Юсуфу на случай его ухода.
Бен-Арфа – свободный агент, обладающий необходимым мастерством. Это один из наиболее интересных потенциальных вариантов.
Но первым делом нужно разобраться с возможным уходом Языджи, и пока с московским клубом мы не договорились, больше мне нечего сказать. Произойти может что угодно", – сказал Летанг.
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