Президент "Лилля" высказался о переговорах с ЦСКА по Языджи

Фото: инстаграм Языджи\Автор неизвестен

Президент "Лилля" Оливье Летанг поделился информацией о вероятном переходе турецкого хавбека команды Юсуфа Языджи в московский ЦСКА.

"Переговоры с ЦСКА идут, но по состоянию на данный момент соглашение не достигнуто. И мы действительно решили найти замену Юсуфу на случай его ухода.

Бен-Арфа – свободный агент, обладающий необходимым мастерством. Это один из наиболее интересных потенциальных вариантов.

Но первым делом нужно разобраться с возможным уходом Языджи, и пока с московским клубом мы не договорились, больше мне нечего сказать. Произойти может что угодно", – сказал Летанг.

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