Президент "Лиона": "Атлетико" предложил за Ляказетта 65 миллионов евро"

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Президент "Лиона": "Атлетико" предложил за Ляказетта 65 миллионов евро"
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что нападающий его команды Александр Ляказетт может перейти в "Атлетико".

"Атлетико" предложил за Ляказетта 65 миллионов евро. Об этом знают в "Арсенале". Это адекватная цена за игрока, который забивает 25-30 мячей за сезон. Я думаю, что он уедет в Мадрид, а не в Лондон. В данный момент я не собираюсь его продавать, так как "Атлетико" сможет купить его только после 1 января. Я не могу остаться без игрока такого уровне, пока не нашел ему замену", - приводит слова Оласа Marca.

Напомним, что "Атлетико" не может подписывать новых игроков из-за запрета на трансферы, который действует до 1 января 2018 года. Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за 26-летнего Ляказетта 57 миллионов евро.

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