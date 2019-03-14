Президент "Лиона" готов отпустить одного из лидеров команды в ПСЖ

Хавбек "Лиона" Танги Ндомбеле может стать игроком ПСЖ в летнее трансферное окно.

Как сообщил президент "ткачей" Жан-Мишель Ола, он готов расстаться с одним из лидеров своей команды. При этом он не исключил, что может продать 22-летнего в стан прямого конкурента из Парижа.

Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.

За "Лион" Ндомбеле выступает с 2017 года. В текущем сезоне на счету игрока два забитых мяча и шесть результативных передач в 38 играх.

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