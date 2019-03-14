Президент "Лиона" готов отпустить одного из лидеров команды в ПСЖ
Хавбек "Лиона" Танги Ндомбеле может стать игроком ПСЖ в летнее трансферное окно.
Как сообщил президент "ткачей" Жан-Мишель Ола, он готов расстаться с одним из лидеров своей команды. При этом он не исключил, что может продать 22-летнего в стан прямого конкурента из Парижа.
Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 50 миллионов евро.
За "Лион" Ндомбеле выступает с 2017 года. В текущем сезоне на счету игрока два забитых мяча и шесть результативных передач в 38 играх.
Читайте также: Определился лидер в гонке за хавбеком "Лиона" Ндомбеле. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|28
|57
|3
|Лион
|28
|50
|4
|Марсель
|28
|47
|5
|Реймс
|28
|43
|6
|Сент-Этьен
|28
|43
|7
|Монпелье
|28
|42
|8
|Ренн
|27
|40
|9
|Ницца
|28
|40
|10
|Страсбур
|28
|38
|11
|Ним
|27
|36
|12
|Анжер
|28
|35
|13
|Бордо
|28
|33
|14
|Нант
|27
|31
|15
|Тулуза
|28
|31
|16
|Амьен
|28
|28
|17
|Монако
|28
|27
|18
|Дижон
|27
|21
|19
|ФК Кан
|28
|20
|20
|Генгам
|28
|19