Президент "Лиона" хочет вернуть Бензема и Ляказетта
Фото: инстаграм Ляказетта
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола намерен летом вернуть из "Арсенала" нападающего Александра Ляказетта.
"Это Лаказетт, он интересует нас, потому что он связан с "Лионом". Мы всегда были с ним в контакте", - заявил Ола.
Летом у Ляказетта истекает контракт с "канонирами" и его можно будет подписать совершенно бесплатно.
По сведениям Sky Sports, Ола также хочет вернуть Карима Бензема, чей контракт с "Реалом" истекает летом 2023 года.
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