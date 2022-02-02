Президент "Лиона" хочет вернуть Бензема и Ляказетта

Фото: инстаграм Ляказетта

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола намерен летом вернуть из "Арсенала" нападающего Александра Ляказетта.

"Это Лаказетт, он интересует нас, потому что он связан с "Лионом". Мы всегда были с ним в контакте", - заявил Ола.

Летом у Ляказетта истекает контракт с "канонирами" и его можно будет подписать совершенно бесплатно.

По сведениям Sky Sports, Ола также хочет вернуть Карима Бензема, чей контракт с "Реалом" истекает летом 2023 года.

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