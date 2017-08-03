Президент "Лиона": "Хотелось бы знать реальную стоимость трансфера Неймара"

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Президент "Лиона": "Хотелось бы знать реальную стоимость трансфера Неймара"Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола высказался о самом громком трансфере в истории футбола, которым должен стать переход форварда каталонской "Барселоны" Неймара в ПСЖ.

"Поздравляю Нассера Ганима Аль-Хелаифи с реализацией этой уникальной операции для мира футбола. Однако теперь очень хотелось бы узнать реальную стоимость операции", - приводит слова клубного босса "ткачей" ActuFoot.

Напомним, министр финансов Франции рад трансферу Неймара в ПСЖ. | soccernews.ru

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