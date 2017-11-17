Президент "Лиона" исключил уход Фекира

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник Набиль Фекир не покинет клуб в ближайшее время.

"Конечно, Фекир никуда не уйдёт в январе. И нет предпосылок, что он куда-либо перейдет в конце сезона. У Набиля действующий контракт. Он всем доволен в "Лионе". Мы сделаем всё для того, чтобы он остался в команде, и думаем, что он сам этого хочет" - приводит слова Ола SFR.

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