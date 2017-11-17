Президент "Лиона" исключил уход Фекира

Теги лионнабиль фекир

Президент "Лиона" исключил уход Фекира

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что полузащитник Набиль Фекир не покинет клуб в ближайшее время.

"Конечно, Фекир никуда не уйдёт в январе. И нет предпосылок, что он куда-либо перейдет в конце сезона. У Набиля действующий контракт. Он всем доволен в "Лионе". Мы сделаем всё для того, чтобы он остался в команде, и думаем, что он сам этого хочет" - приводит слова Ола SFR.

Не пропустите: "Барселона" общалась с агентом Фекира относительно возможного трансфера. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Противостояние южной и северной Италии: "Наполи" встретится с "Миланом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 13 29
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 13 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Ницца 12 13
16 Лилль 12 12
17 Амьен 12 12
18 Дижон 12 12
19 Страсбур 12 10
20 Метц 12 3
Полная таблица

топ-5 тегов