Президент "Лиона": "Летом клуб может продать сразу нескольких игроков"

Теги лион

Президент "Лиона": "Летом клуб может продать сразу нескольких игроков"
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что клуб может потерять нескольких ведущих футболистов.

"Возможно, мы совершим несколько трансферов в январе. Но все они будут на перспективу. Мы тщательно думаем о будущем. У нас в команде есть много классных игроков, а также молодые футболисты. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить нынешний уровень команды, но летом можем продать сразу нескольких игроков", - цитирует Ола BFMTV.

Ранее сообщалось, что ведущие клубы интересуются хавбеками "Лиона" Набилем Фекиром и Уссемом Ауаром.

Не пропустите: Неймар - Коутиньо: "Эта прическа в моде?". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

И снова битва лондонских титанов: "Челси" и "Арсенал" сразятся в полуфинале Кубка Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 18 47
2 Монако 18 38
3 Лион 18 38
4 Марсель 18 35
5 Нант 18 30
6 Ницца 18 26
7 Ренн 18 25
8 Страсбур 18 24
9 Дижон 18 24
10 ФК Кан 18 24
11 Монпелье 18 23
12 Генгам 18 23
13 Амьен 18 21
14 Труа 18 21
15 Бордо 18 20
16 Сент-Этьен 18 20
17 Тулуза 18 19
18 Лилль 18 18
19 Анжер 18 15
20 Метц 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов