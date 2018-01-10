Президент "Лиона": "Летом клуб может продать сразу нескольких игроков"



Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что клуб может потерять нескольких ведущих футболистов.

"Возможно, мы совершим несколько трансферов в январе. Но все они будут на перспективу. Мы тщательно думаем о будущем. У нас в команде есть много классных игроков, а также молодые футболисты. Мы стремимся к тому, чтобы сохранить нынешний уровень команды, но летом можем продать сразу нескольких игроков", - цитирует Ола BFMTV.

Ранее сообщалось, что ведущие клубы интересуются хавбеками "Лиона" Набилем Фекиром и Уссемом Ауаром.

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