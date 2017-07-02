Президент "Лиона": "Ляказетт перейдет в "Арсенал"

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Президент "Лиона": "Ляказетт перейдет в "Арсенал"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что нападающий Александр Ляказетт станет игроком "Арсенала".

"Арсенал" заплатит за Ляказетта 45-50 миллионов евро. Этот трансфер станет самым дорогим в истории обоих клубов. Думаю, что переход будет завершен через один-два дня", - приводит слова Оласа Le Progrès.

26-летний Ляказетт выступает за "Лион" с 2010 года, провел за клуб 275 матчей и забил 129 голов.

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