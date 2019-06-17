Президент "Лиона": "Менди не мог устоять перед интересом Зидана"
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола поведал о некоторых обстоятельствах перехода левого защитника "ткачей" Ферлана Менди в мадридский "Реал".
"Хоть Ферлан начал играть в первой команде только в 22 года, он очень быстро прогрессировал. На переговоры повлияли наши хорошие отношения с Флорентино Пересом. Он хотел купить Менди для Зидана, ведь приглашение этого игрока - личная просьба тренера. А Ферлан просто не мог устоять перед интересом Зидана", – приводит слова Ола Marca.
Напомним, что "Реал" заплатил за 24-летнего Менди 48 миллионов евро и заключил с ним контракт до 2025 года.
Официальная презентация новичка на "Сантьяго Бернабеу" запланирована на 19 июня.
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