Президент "Лиона" надеется, что сезон во Франции будет возобновлен
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил надежду того, что сезон чемпионата Франции будет возобновлен.
Ранее сообщалось, что Ла Лига и АПЛ будет возобновлена в июне 2020 года.
"Нужно наконец исправить самую большую ошибку во французском футболе. Кому выгодна эта историческая ошибка?", - написал Олас в твиттере.
Напомним, чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. ПСЖ досрочно был признан чемпионом, а "Лион" не попал в еврокубки.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13