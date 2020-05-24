Президент "Лиона" надеется, что сезон во Франции будет возобновлен

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Президент "Лиона" надеется, что сезон во Франции будет возобновлен

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас выразил надежду того, что сезон чемпионата Франции будет возобновлен.

Ранее сообщалось, что Ла Лига и АПЛ будет возобновлена в июне 2020 года.

"Нужно наконец исправить самую большую ошибку во французском футболе. Кому выгодна эта историческая ошибка?", - написал Олас в твиттере.

Напомним, чемпионат Франции был приостановлен из-за пандемии коронавиурса. ПСЖ досрочно был признан чемпионом, а "Лион" не попал в еврокубки.

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