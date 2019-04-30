Президент "Лиона" намерен продать Ндомбеле только в "Ювентус"

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Президент "Лиона" намерен продать Ндомбеле только в "Ювентус"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс намерен продать футболиста Танги Ндомбеле в "Ювентус" и только туда. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным издания, "Ювентус" заинтересован в полузащитнике. Однако также футболиста хотят купить ПСЖ, "Реал", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

"Я бы очень хотел видеть Ндомбеле в "Ювентусе" рядом с Пьяничем", - сказал Оляс.

Ранее сообщалось, что клуб намерен продать Ндомбеле за 100 миллионов евро.

Не пропустите: "Лион" готов расстаться с Танги Ндомбеле за 100 миллионов евро| http://soccernews.ru

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