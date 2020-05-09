Президент "Лиона" назвал дату ответного матча с "Ювентусом" в ЛЧ

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола подтвердил, что 7 августа состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между его командой и "Ювентусом".

По его словам, игра пройдёт в Турине без зрителей.

Также функционер посетовал, что у "ткачей" практически нет шансов на успех из-за решения досрочно завершить чемпионат Франции.

"Если наши иски к Профессиональной футбольной лиге Франции не принесут результата, "Лион" и ПСЖ будут уничтожены соперниками, у которых будет игровая практика", - сказал Ола.

Напомним, что в первом матче "Лион" обыграл "Ювентус" со счётом 1:0.

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