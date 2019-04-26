Президент "Лиона" назвал одного из кандидатов на пост главного тренера
Руководство "Лиона" рассматривает вариант с приглашением Лорана Блана на пост главного тренера команды.
"Блан - один из тренеров, которые нам интересны. Команде нужен специалист, который будет иметь определённые амбиции. Ещё одно требование - он должен знать французский или английский язык. Безусловно, мы совместимы с Бланом, но это также касается Жозе Моуриньо и других", - приводит слова президента "ткачей" Жана-Мишеля Ола L`Equipe.
Напомним, что по окончании сезона "Лион" покинет Бруно Женезио, который возглавлял команду с декабря 2015 года.
Что касается Блана, то он остаётся безработным с лета 2016 года. Его последним клубом был ПСЖ.
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