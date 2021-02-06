Президент "Лиона" назвал сумму, которую ему предлагали за клуб

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола рассказал о солидном предложении о продаже клуба, которое ему поступало.

"Когда я копил деньги на покупку клуба, то даже не мог себе представить, что откажусь продать его за более, чем 500 миллионов евро. Не знаю, сколько он стоит сейчас, но точно не меньше, чем 600 миллионов. Но дело ведь не в деньгах. Моя цель - построить клуб, способный выигрывать всё, в том числе Лигу Чемпионов", - цитирует Ола RMC Sport.

Бизнесмен владеет "Лионом" с 1987 года, за этот период команда выиграла 18 трофеев.

В текущем розыгрыше Лиги 1 "ткачи" занимают второе место в турнирной таблице по итогам 23 туров.

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