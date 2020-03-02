Президент "Лиона" не исключил, что матч ЛЧ с "Ювентусом" может пройти на нейтральном поле

1 Теги ювентуслион

Президент "Лиона" не исключил, что матч ЛЧ с "Ювентусом" может пройти на нейтральном поле

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола заявил, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Ювентусом" может пройти на нейтральном поле из-за угрозы коронавируса.

Отметим, что в Италии многие матчи проходят без болельщиков, чтобы избежать распространения вируса.

В первой встрече "Лион" обыграл "Ювентус" со счетом 1:0.

"УЕФа решит, где нам играть. Молодежная команда "Ювентуса" была отправлена на карантин, они переживают о 4-х футболистах.

Подождем мнения УЕФА. В худшем случае не исключен вариант с проведением матча на нейтральном поле", - передает слова Ола L’Equipe.

Игра должна состояться в Турине 17 марта.

А еще: Правительство Италии отменило очередные матчи Серии А из-за коронавируса | http://soccernews.ru
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lesnovsky

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