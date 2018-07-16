Президент "Лиона" не исключил переход Фекира в "Ливерпуль"

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Президент "Лиона" не исключил переход Фекира в "Ливерпуль"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола не исключил переход полузащитника своей команды Набиля Фекира в "Ливерпуль".

"Мне кажется, что "Ливерпуль" может сделать новое предложение. Я исхожу из того, что читаю в прессе. Но со мной никто не связывался" - цитирует Ола The Sun.

Напомним, что в начале июня 24-летний Фекир был крайне близок к трансферу в "Ливерпуль", однако в итоге сделка сорвалась из-за результатов медобследования. 

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