Президент "Лиона" не исключил переход Фекира в "Ливерпуль"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола не исключил переход полузащитника своей команды Набиля Фекира в "Ливерпуль".

"Мне кажется, что "Ливерпуль" может сделать новое предложение. Я исхожу из того, что читаю в прессе. Но со мной никто не связывался" - цитирует Ола The Sun.

Напомним, что в начале июня 24-летний Фекир был крайне близок к трансферу в "Ливерпуль", однако в итоге сделка сорвалась из-за результатов медобследования.

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