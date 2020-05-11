Президент "Лиона" обрушился с обвинениями на три клуба из-за досрочного завершения сезона Лиги 1

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола выразил уверенность, что решение не доигрывать чемпионат Франции пролоббировали три клуба.

"Бернар Каяццо (президент "Сент-Этьена"), Лоик Фери (президент "Лорьяна") и Николя Хольвек (президент "Ренна") собрались втроём и решили: "Сент-Этьен" не вылетает, "Лорьян" выходит в Лигу 1, "Ренн" - попадает в Лигу Чемпионов. Их это устраивает. Но меня удивляет, что никто не замечает, что именно они являются авторами этого решения, которое наносит вред всем клубам лиги. При этом чемпионаты в других европейских странах, а также "Тур де Франс" и "Ролан Гаррос" отменять не собираются", - написал Ола в твиттере.

Напомним, что "Лион" понёс серьёзные финансовые потери из-за досрочного завершения сезона. "Ткачи" на момент остановки чемпионата шли на седьмом месте, из-за чего команда осталась без еврокубков впервые за 23 года.

Ранее Ола уже заявлял о намерении подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции.

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