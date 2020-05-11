Президент "Лиона" обрушился с обвинениями на три клуба из-за досрочного завершения сезона Лиги 1
Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола выразил уверенность, что решение не доигрывать чемпионат Франции пролоббировали три клуба.
"Бернар Каяццо (президент "Сент-Этьена"), Лоик Фери (президент "Лорьяна") и Николя Хольвек (президент "Ренна") собрались втроём и решили: "Сент-Этьен" не вылетает, "Лорьян" выходит в Лигу 1, "Ренн" - попадает в Лигу Чемпионов. Их это устраивает. Но меня удивляет, что никто не замечает, что именно они являются авторами этого решения, которое наносит вред всем клубам лиги. При этом чемпионаты в других европейских странах, а также "Тур де Франс" и "Ролан Гаррос" отменять не собираются", - написал Ола в твиттере.
Напомним, что "Лион" понёс серьёзные финансовые потери из-за досрочного завершения сезона. "Ткачи" на момент остановки чемпионата шли на седьмом месте, из-за чего команда осталась без еврокубков впервые за 23 года.
Ранее Ола уже заявлял о намерении подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13