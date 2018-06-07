Президент "Лиона" оценил вероятность перехода Фекира в "Ливерпуль"



Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас прокомментировал информацию о том, что полузащитник Набиль Фекир может перейти в "Ливерпуль".

"В данный момент переговоры не ведутся. Не думаю, что трансфер возможен до ЧМ-2018 и он точно не будет совершен во время чемпионата. Мы еще даже не определились с ценой и не обсуждали возможный трансфер с Фекиром", - приводит слова Оласа официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" готов заплатить за 24-летнего Фекира 57 миллионов евро. Также хавбеком интересуется "Бавария".

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