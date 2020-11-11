Президент "Лиона" опроверг информацию о том, что Депай может покинуть "Лион" зимой

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Президент "Лиона" опроверг информацию о том, что Депай может покинуть "Лион" зимой

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс высказался по поводу того, что форвард Мемфис Депай хочет покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

"Думаю, Депай может привести "Лион" к таким результатам, которые мы хотим видеть. Я был первым, кто сказал, что футболист не перейдет в "Барселону" Но люди за пределами клуба не слушали меня и были уверены в обратном", - цитирует Оляса RMC Sport.

Напомним, этим лето Депай мог перейти в "Барселону", но трансфер сорвался.

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