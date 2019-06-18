Президент "Лиона" опроверг интерес "Ливерпуля" к Фекиру

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас рассказал, что думает об информации о том, что форвард Набиль Фекир покинет клуб. Об этом сообщает Get French Football News.

"Набиль хочет покинуть клуб и мы его понимаем, это его выбор. Для него открыты все двери. Однако на данный момент по нему нет никаких предложений", - Олас.

Контракт 25-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Фекира хочет купить "Ливерпуль".

Не пропустите: "Лион" назвал "Тоттенхэму" стоимость Ндомбеле | http://soccernews.ru