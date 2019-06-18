Президент "Лиона" опроверг интерес "Ливерпуля" к Фекиру

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Президент "Лиона" опроверг интерес "Ливерпуля" к Фекиру

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас рассказал, что думает об информации о том, что форвард Набиль Фекир покинет клуб. Об этом сообщает Get French Football News.

"Набиль хочет покинуть клуб и мы его понимаем, это его выбор. Для него открыты все двери. Однако на данный момент по нему нет никаких предложений", - Олас. 

Контракт 25-летнего хавбека с французским клубом рассчитан до 2020 года.

Ранее сообщалось, что Фекира хочет купить "Ливерпуль".

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