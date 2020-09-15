Президент "Лиона" отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Депаю

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас высказался о новости о том, что "Барселона" интересуется форвардом Мемфисом Депаем.

Функционер заявил, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу сообщил, что у клуба нет средств на покупку 26-летнего футболиста.

Трансферная стоимость игрока - 30 миллионов евро.

"В воскресенье Бартомеу сказал мне, что они сильно пострадали из-за кризиса, связанного с коронавирусом, и не могут позволить себе предложение", - написал Олас в твиттере.

Сегодня, 15 сентября, издание De Telegraaf написало, что "Барса" согласовала с "Лионом" трансфер Депая за 30 миллионов евро.

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