Президент "Лиона" отреагировал на слухи об интересе "Барселоны" к Депаю
Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас высказался о новости о том, что "Барселона" интересуется форвардом Мемфисом Депаем.
Функционер заявил, что президент каталонцев Жозеп Бартомеу сообщил, что у клуба нет средств на покупку 26-летнего футболиста.
Трансферная стоимость игрока - 30 миллионов евро.
"В воскресенье Бартомеу сказал мне, что они сильно пострадали из-за кризиса, связанного с коронавирусом, и не могут позволить себе предложение", - написал Олас в твиттере.
Сегодня, 15 сентября, издание De Telegraaf написало, что "Барса" согласовала с "Лионом" трансфер Депая за 30 миллионов евро.
Не пропустите: В "Лионе" сообщили, что предложений по Депаю от "Барселоны" не поступало| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
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|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14