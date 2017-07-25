Президент "Лиона": "Перес хочет подписать для "Реала" французского нападающего"

Президент французского "Лиона" Жан-Мишель Ола раскрыл некоторые из трансферных планов мадридского "Реала".

"Я имел разговор с Флорентино Пересом, и я думаю, что он намерен подписать нападающего топ-уровня. Я думаю, что он нацелился на француза", - сказал Ола в эфире радио RMC.

Напомним, Мюллер может перейти в "Реал". | soccernews.ru