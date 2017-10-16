Президент "Лиона" поблагодарил Бензема за совет купить Диаса

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Президент "Лиона" поблагодарил Бензема за совет купить Диаса

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола выразил благодарность форварду "Реала" Кариму Бензема за рекомендацию купить доминиканского нападающего Мариано Диаса.

"Мариано крут - он уже показал, что умеет. У него прекрасная физика и огромное желание достичь топ-уровня. Диас также умеет играть на ограниченном пространстве, хотя все говорили, что он не сможет. Я хочу поблагодарить одного человека из "Реала" - Карима Бензема, который сказал нам, что мы должны подписать Мариано" - цитирует Ола AS.

24-летний Диас в этом сезоне забил за "Лион" 11 матчей и забил 7 голов.

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