Президент "Лиона" подтвердил интерес "Реала" к Фекиру

Президент "Лиона" Жан-Мишель Ола прокомментировал будущее хавбека Набиля Фекира.

"Послушайте, ранее мы думали, что Фекир перейдет в "Ливерпуль". Я дал зеленый свет на этот трансфер, но все заняло слишком много времени. Фекир - исключительный футболист, он обладает невероятным талантом.

С "Ливерпулем" ничего не получилось, однако другие клубы также проявляют интерес к футболисту, в том числе и "Реал" с их новым наставником. Я думаю, что все возможно" - приводит слова Ола Sky Sports.

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