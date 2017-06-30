Президент "Лиона": "Пока не пришло время продать Ляказетта в "Арсенал"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас заявил, что клуб пока не договорился с "Арсеналом" о продаже нападающего Александра Ляказетта.

"Пока не пришло время продать Ляказетта в "Арсенал" при нынешний реалиях. Обмен на Жиру? Таких разговоров не было в принципе", - приводит слова Оласа пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что "Арсенал" готов заплатить за 26-летнего Ляказетта 57 миллионов евро.

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